مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 21:53

كتب : محمد جمال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المواعيد النهائية لإرسال قوائم كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك كأس العالم يونيو المقبل.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فيفا أخطر الاتحاد بالجدول الزمني لإرسال قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم."

وأضاف "جاء مواعيد إرسال القائمة على النحو التالي

15 مايو.. إرسال القوائم المبدئية المكونة من 35 إلى 55 لاعبا

25 مايو.. الموعد النهائي لانضمام اللاعبين للمنتخبات ( بداية الاجندة الدولية)

1 يونيو.. الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية الرسمية المشاركة في كأس العالم.. والتي تتكون من 23 إلى 26 لاعبا

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم 23 دقيقة | منتخب مصر
