جولر يسجل أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد بـ أبطال أوروبا

سجل أردا جولر لاعب ريال مدريد أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وجاء هدف أردا في الثانية 35 من انطلاق المباراة مستغلا خطأ في التمرير من مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

ولم يحافظ نوير على نظافة شباكه ضد ريال مدريد في 10 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.

April 15, 2026

يذكر أن الهدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا جاء في لقاء بايرن ميونيخ وريال مدريد موسم 2006-07 بفضل هدف روي ماكاي في الثانية 10.12.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخاض جولر مع ريال مدريد الموسم الحالي 48 مباراة مسجلا 5 أهداف بهدف اليوم وصنع 13 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ريال مدريد 109 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 24 آخرين.