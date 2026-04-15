جولر يسجل أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد بـ أبطال أوروبا

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

أردا جولر

سجل أردا جولر لاعب ريال مدريد أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وجاء هدف أردا في الثانية 35 من انطلاق المباراة مستغلا خطأ في التمرير من مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

ولم يحافظ نوير على نظافة شباكه ضد ريال مدريد في 10 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
دياز: جولر حاول أكثر من مرة التسجيل قبل منتصف الملعب فنربخشة يحصد 2 مليون يورو بسبب أردا جولر أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - جولر وبيلينجهام أساسيان.. وكاريراس قلب دفاع ضد سيلتا فيجو

يذكر أن الهدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا جاء في لقاء بايرن ميونيخ وريال مدريد موسم 2006-07 بفضل هدف روي ماكاي في الثانية 10.12.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخاض جولر مع ريال مدريد الموسم الحالي 48 مباراة مسجلا 5 أهداف بهدف اليوم وصنع 13 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ريال مدريد 109 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 24 آخرين.

جولر ريال مدريد
نرشح لكم
نبوءة أشجار ميونيخ تتحقق بعد 12 عاما.. رباعية بايرن تقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا "التاريخ نُصب أعينهم".. أرسنال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) لشبونة.. الجنرز في المربع الذهبي انتهت في أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (4)-(3) ريال مدريد تشكيل أبطال أوروبا - 4 تغييرات لـ أرسنال.. ولويس سواريز يقود هجوم لشبونة تقرير: إيراولا مرشح لقيادة نيوكاسل خلفا لـ إيدي هاو ريان شرقي: كرة القدم فن مثل الموسيقى والرسم
أخر الأخبار
نبوءة أشجار ميونيخ تتحقق بعد 12 عاما.. رباعية بايرن تقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا 34 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
"التاريخ نُصب أعينهم".. أرسنال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس 14 دقيقة | سعودي في الجول
بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي ينافس الشنواني على الصعود.. والأولمبي يقترب 43 دقيقة | القسم الثاني
الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق 49 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
نقابة الإعلاميين: منع عبد الجليل وفاروق واستدعاء حتحوت للتحقيق لضبط الإعلام الرياضي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
/articles/527332/جولر-يسجل-أسرع-هدف-في-تاريخ-ريال-مدريد-بـ-أبطال-أوروبا