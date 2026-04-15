انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) لشبونة.. الجنرز في المربع الذهبي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

لويس سواريز - ساليبا - أرسنال - سبورتنج لشبونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على ملعب الإمارات بعدما حقق الجنرز الفوز ذهابا بنتيجة 1-0.

ويحتاج أرسنال للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، فيما يحتاج لشبونة للفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بعدما تفوق الأخير على برشلونة بنتيجة 3-2.

انتهت

ق 83: القائم يرد رأسية تروسار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: القائم تمنع فرصة كاتامو

ق 18: تصويبة من ترينكاو تمر دون خطورة

ق 12: إصابة جيني كاتامو

بداية اللقاء

