فابريجاس: نبني مشروع كومو خطوة بخطوة.. والنتائج ليست الأولوية الآن

كشف سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي أن فريقه يمر بمرحلة تطور مستمرة، مشيرا إلى أن العمل اليومي والطاقم الفني واللاعبين الشباب يمثلون أساس المشروع داخل النادي.

ويستعد كومو لمواجهة ساسولو في الجولة 33 من الدوري الإيطالي الجمعة المقبل.

وقال فابريجاس في المؤتمر الصحفي قب المباراة: "التطور مستمر بفضل اللاعبين وطاقم عمل كبير، وبشدة العمل اليومية، نحن نضغط كثيرا وندرك أننا ربما في مستوى أعلى مما توقعناه في البداية".

وواصل "كل شيء يعتمد على اللاعبين والمعلومات التي نحصل عليها يوميا، وأحيانا يجب أن ندير ذلك، هذه هي مهمتي ومهمتنا مع هذا الفريق الشاب".

وأردف "نحن نستمر في الدفع للأمام ونأمل الوصول لأعلى مستوى ممكن، لكن رؤية تطور اللاعبين أهم من النتيجة في هذه المرحلة، ستأتي لحظات يصبح فيها التركيز على النتائج فقط، لكننا الآن نبني فكرة".

وعن مستقبله، قال: "الأمر صعب، في هذه اللحظة أشعر أنني مرتبط جدا بكل ما أفعله هنا، هذا لن يتغير، أهتم الآن في إعداد الفريق، أعلم أن كرة القدم متقلبة، قد تفوز اليوم لكن تخسر مباراتين فيتغير كل شيء".

وواصل "الجماهير تعودت على مستوى عالٍ، وأنا أول من يريد ذلك، وإذا أراد جمهور كومو أن أكون مثل أرسين فينجر؟ سأكون سعيدا جدا بذلك".

وأتم "نحن دائما في حركة مستمرة، مشاهدة اللاعبين على أرض الواقع أمر مهم جدا للشعور والسيطرة والتقييم، نحن نبحث عن المستقبل من أجل التطوير، وندرك ما نقدمه جيدا".

وانضم فابريجاس إلى كومو صيف 2024 وينتهي عقده صيف 2028.

وقاد الفريق الموسم الحالي في 37 مباراة، وحقق 20 انتصارا، و11 تعادل، وتعرض لـ6 هزائم.

ويحتل كومو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة على بعد نقتطين من يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ويقع ساسولو في المركز 11 برصيد 42 نقطة.