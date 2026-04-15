بثنائية جيديش وميتروفيتش.. الريان يتوج بلقب كأس نجوم قطر لأول مرة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

الريان القطري

حقق الريان لقب كأس نجوم قطر بالفوز على معيذر بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

ولأول مرة يفوز الريان باللقب في النسخة الـ14 من المسابقة.

وتقدم الريان بهدف البرازيلي روجر جيديش في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني أضاف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني برأسية.

وتقام بطولة كأس نجوم قطر خلال فترات توقف مسابقة الدوري القطري والتوقف في الأجندة الدولية.

وشهدت نسخة 2025-26 (الموسم الحالي) مشاركة 20 فريقا في البطولة من الدرجتين الأولى والثانية.

وتقام مرحلة المجموعة بخوض كل فريق 10 مباريات، وتتأهل الفرق لخوض مرحلة الإقصائيات بدا من ربع النهائي وحتى النهائي.

ويعد الغرافة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب ويليه السيلية والدحيل برصيد لقبين لكل فريق.

نرشح لكم
جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة بثلاثية في تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة مانشيني: مواجهة الهلال كانت صعبة للغاية.. ونسعى لاستعادة اللياقة البدنية قبل مواجهة فيسيل إقصاء الهلال ليس الفرحة الوحيدة.. السد يتوج بالدوري القطري بعد خسارة الشمال بعد مباراة ماراثونية.. السد يقصي الهلال من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشهدي يكشف كيف تعرض للإصابة وموعد إجراء الجراحة 8 دقيقة | الدوري المصري
فابريجاس: نبني مشروع كومو خطوة بخطوة.. والنتائج ليست الأولوية الآن 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
"شراكة".. رئيس البنك الأهلي يوضح آلية تطبيق دمج الأندية الجماهيرية والشركات 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أربيلوا: قرار الحكم ظالم.. وكنا نود أن نخسر على الملعب وليس بطرق آخرى 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين: بإمكاننا الفوز على أي فريق في أوروبا 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أوليسي: أظهرنا شخصية قوية أمام ريال مدريد.. وكنا أفضل في الشوط الثاني 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رايس: التأهل لنصف النهائي إنجاز كبير.. ونريد الوصول للنهائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
