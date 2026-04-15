بثنائية جيديش وميتروفيتش.. الريان يتوج بلقب كأس نجوم قطر لأول مرة

حقق الريان لقب كأس نجوم قطر بالفوز على معيذر بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

ولأول مرة يفوز الريان باللقب في النسخة الـ14 من المسابقة.

وتقدم الريان بهدف البرازيلي روجر جيديش في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني أضاف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني برأسية.

وتقام بطولة كأس نجوم قطر خلال فترات توقف مسابقة الدوري القطري والتوقف في الأجندة الدولية.

شووف الهدفين| الريان يفوز 2-0 على معيذر ويتوج للمرة الأولى بلقب كأس QSL لكرة القدم #كأس_QSL#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/alMwIiZHID — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 15, 2026

وشهدت نسخة 2025-26 (الموسم الحالي) مشاركة 20 فريقا في البطولة من الدرجتين الأولى والثانية.

وتقام مرحلة المجموعة بخوض كل فريق 10 مباريات، وتتأهل الفرق لخوض مرحلة الإقصائيات بدا من ربع النهائي وحتى النهائي.

ويعد الغرافة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب ويليه السيلية والدحيل برصيد لقبين لكل فريق.