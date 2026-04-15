انتهت في أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (4)-(3) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

اعتراضات من لاعبي ريال مدريد وأردا جولر يحصل على بطاقة حمراء

صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ 4-3

ق 90+4: جوووووول جديد الرااااابع بطريقة رائعة من مايكل أوليسي.

ق 90: تبديل لريال مدريد بنزول ماستانتونو بدلا من أردا جولر.

ق 89: جووووووول ديااااز يسجل هدفا قاتلا لبايرن ميونيخ من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 86: بطاقة حمراء لكامافينجا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لتعطيله اللعب بعد ارتكابه خطأ ضد هاري كين.

ق 82: أوباميكانو كاد يتسبب في هدف بعد خطأ قاتل في تسلم الكرة ليخطفها منه فينيسيوس ولكن مدافع البافاري يتدخل ويبعد الكرة.

ق 78: بطاقة صفراء لكامافينجا بعد جذب موسيالا من القميص.

ق 77: فرصة خطيرة يقودها مايكل أوليسي الذي مر من الجانب الأيسر ليسدد بقدمه اليسرى R2 في أقصى الزاوية البعيدة ولكن ذهبت أعلى من العارضة.

ق 75: فرصة خطيرة لبايرن بعد كرة عرضية من أوليسي من ضربة ثابتة لعبها أوباميكانو رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 71: مبابي يقود هجمة مرتدة ويمر بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية لم تجد من يتابعها ليبعدها دفاع بايرن.

ق 71: موسيالا يحصل على ضربة حرة في وسط الملعب ليمرر الكرة سريعا ولكن الحكم يأمر بإعادة الكرة نظرا لسقوط أردا جولر وسط اعتراضات من لاعبي بايرن

ق 68: تسديدة قوية بطريقة رائعة من أوليسي أبعدها لونين ببراعة إلى ركنية.

ق 66: نوير يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء.

ق 63: تمريرة خاطئة في وسط الملعب استخلصها مبابي ليمرر إلى فينيسيوس الذي حاول المرور وسدد ولكن بعيدا عن المرمى.

ق 62: لويس دياز يهدر انفراد أمام المرمى بعد تدخل أرنولد في اللحظة الأخيرة.

ق 61: تبديل لبايرن ميونيخ بنزول موسيالا بدلا من جنابري.. وتبديل لريال مدريد بنزول كامافينجا بدلا من إبراهيم دياز.

ق 55: فرصة خطيرة لريال مدريد بعد عرضية تابعها مبابي بتسديدة قوية أنقذها مانويل نوير بطريقة رائعة.

ق 46: فرصة خطيرة أولى ضائعة لبايرن ميونيخ بعد تسديدة قوية من دياز من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع وتتحول لركنية.

تبديل أول لبايرن ميونيخ بين الشوطين بنزول ديفيز بدلا من ستانيسيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-2، والتعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-4.

ق 44: بطاقة صفراء لفينسنت كومبابي للاعتراض بعدما طالب بضربة حرة لصالح بايرن ميونيخ قبل تسجيل هدف ريال مدريد.

ق 42: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد من هجمة مرتدة بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.

video:5

مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد ⚽️🔥

ماذا يحدث لدفاع بايرن ميونيخ ؟ 😮#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/j25m10OnoL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ق 41: العارضة تمنع فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 40: بطاقة صفراء لـ ميليتاو بعد تدخل قوي على قدم هاري كين.

ق 38: جووووول هاري كين يسجل التعادل من جديد لبايرن ميونيخ بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك لونين.

video:4

شاهد الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في شباك ريال مدريد ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/E2fafMwS5W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ق 29: جووووول الثاني من تسديدة رائعة لأردا جولر لم ينجح مولر في إبعادها لتسكن الشباك.

video:3

غولير يسجل مجددًا للفريق الملكي من ركلة حرة مباشرة 🥅⚪️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/yICU623zoD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ق 28: ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة لايمار لـ إبراهيم دياز.

ق 27: تسديدة رائعة من كيميتش من داخل منطقة الجزاء تصدى لها لونين ببراعة لتتحول الكرة إلى ركنية

ق 19: كونراد لايمار يتدخل في اللحظة الأخيرة ويمنع كيليان مبابي من التسديد أمام نوير في انفراد أمام المرمى.

ق 6: جووووول التعااااادل لبايرن ميونيخ برأسية بافلوفيتش بعد ركنية نفذها كيميتش.

video:2

بايرن ميونيخ يدرك التعادل سريعاً عن طريق بافلوفيتش ⚽️🔥🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/k2ed3XdXeo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

ق 1: جووووول أردا جولر من خطأ قاتل لمانويل نوير بعد تمريره الكرة لتصل إلى اللاعب التركي الذي سددها في المرمى وقت خروج الحارس.

video:1

😮😮😮 في أقل من دقيقة… غولير يسجل الهدف الأول لريال مدريد مستغلاً خطأ كارثياً من نوير#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/fX4qKQWASO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

بداية المباراة