تشكيل أبطال أوروبا - 4 تغييرات لـ أرسنال.. ولويس سواريز يقود هجوم لشبونة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 20:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أرسنال بهدف هافيرتز ضد سبورتنج لشبونة

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال 4 تعديلات على تشكيل فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على ملعب الإمارات بعدما حقق الجنرز الفوز ذهابا بنتيجة 1-0.

ويبدأ كريستيان موسكيرا وبييرو هانكابي وإيبريتشي إيزي وجابرييل مارتينيلي في مباراة اليوم بدلا من بن وايت وريكاردو كالافيوري ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسار الذين شاركوا بشكل أساسي ذهابا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أرتيتا: نحاول تحقيق شيء لم يحدث في تاريخ أرسنال دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال

في المقابل يقود الكولومبي لويس سواريز هجوم سبورتنج لشبونة بحثا عن العودة في اللقاء بعد الخسارة ذهابا.

وأجرى روي بورجوس المدير الفني للشبونة تغييرين بمشاركة إدواردو كواريزما ومورتن هولماند في اللقاء بدلا من إيفان فريسندا وجواو سيمويس.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: كريستيان موسكيرا - ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هانكابي

الوسط: إيبريتشي إيزي – مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس – نوني مادويكي

فيما جاء تشكيل سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: روي سليفا

الدفاع: إدواردو كواريزما – عثمان ديوماندي - جونكالو إيناسيو - ماكسيمليانو أراخو

الوسط: مورتن هولماند – هديماسا موريتا

أمامهما: جيني كاتامو - فرانسيسكو ترينكاو - بيدرو جونسفاليس

الهجوم: لويس سواريز

ويحتاج أرسنال للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، فيما يحتاج لشبونة للفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بعدما تفوق الأخير على برشلونة بنتيجة 3-2.

نرشح لكم
بعد توديع أبطال أوروبا.. مبابي يعد جماهير ريال مدريد بالعودة للانتصارات "عودة المنحوسة".. برشلونة ودوري أبطال أوروبا حب من طرف واحد كلاكيت تاني مرة.. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد بعد التأهل الأوروبي.. مارك بوبيل: نفكر فقط في نهائي كأس ملك إسبانيا كومباني يعلق على إيقافه أمام سان جيرمان.. ومدير بايرن: لن يقلل فرحتنا بالتأهل نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد هاري كين: أوليسي أفضل جناح في العالم لويس دياز: كامافينجا استحق الطرد.. وانتقالي لبايرن كان الخيار الصحيح
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري يكشف موعد صرف المكافآت للاعبي الفريق ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - تأهل تاريخي لـ ستراسبورج وكريستال بالاس ورايو فايكانو إلى نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: إنزاجي مستمر مع الهلال.. ولا صحة لتدريبه ميلان أو منتخب إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
الدوري الأوروبي - براجا يقصي بيتيس برباعية.. ونصف نهائي إنجليزي بين فيلا ونوتنجهام ساعة | الكرة الأوروبية
11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 2 ساعة | الدوري المصري
بعد واقعة الموبايل.. إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي بدوري المحترفين 2 ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: سببان وراء رحيل ماسكيرانو عن تدريب إنتر ميامي 2 ساعة | أمريكا
