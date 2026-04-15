تشكيل أبطال أوروبا - 4 تغييرات لـ أرسنال.. ولويس سواريز يقود هجوم لشبونة

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال 4 تعديلات على تشكيل فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على ملعب الإمارات بعدما حقق الجنرز الفوز ذهابا بنتيجة 1-0.

ويبدأ كريستيان موسكيرا وبييرو هانكابي وإيبريتشي إيزي وجابرييل مارتينيلي في مباراة اليوم بدلا من بن وايت وريكاردو كالافيوري ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسار الذين شاركوا بشكل أساسي ذهابا.

في المقابل يقود الكولومبي لويس سواريز هجوم سبورتنج لشبونة بحثا عن العودة في اللقاء بعد الخسارة ذهابا.

وأجرى روي بورجوس المدير الفني للشبونة تغييرين بمشاركة إدواردو كواريزما ومورتن هولماند في اللقاء بدلا من إيفان فريسندا وجواو سيمويس.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: كريستيان موسكيرا - ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هانكابي

الوسط: إيبريتشي إيزي – مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس – نوني مادويكي

فيما جاء تشكيل سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: روي سليفا

الدفاع: إدواردو كواريزما – عثمان ديوماندي - جونكالو إيناسيو - ماكسيمليانو أراخو

الوسط: مورتن هولماند – هديماسا موريتا

أمامهما: جيني كاتامو - فرانسيسكو ترينكاو - بيدرو جونسفاليس

الهجوم: لويس سواريز

ويحتاج أرسنال للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، فيما يحتاج لشبونة للفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بعدما تفوق الأخير على برشلونة بنتيجة 3-2.