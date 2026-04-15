جوهر نبيل يستقبل اتحاد السلة ويبحث خطة تطوير منافسات 3×3 وانتشارها

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، وذلك اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد.

وشهد الاجتماع استعراض مجلس إدارة الاتحاد لخطة تطوير كرة السلة في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تولي المجلس مسؤولية إدارة الاتحاد، في إطار السعي للارتقاء بمستوى اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة تطوير لعبة 3x3، وآليات نشرها بالشكل الصحيح في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في زيادة قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب، خاصة في ظل الشعبية المتزايدة التي تحظى بها اللعبة على مستوى العالم.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري لكرة السلة في تطوير منظومة اللعبة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لكافة الخطط والبرامج التي تسهم في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تضع ضمن أولوياتها دعم الاتحادات الرياضية الجادة التي تمتلك رؤى واضحة وخططًا استراتيجية لتطوير ألعابها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما شدد على أهمية الاستثمار في المراحل السنية الصغيرة واكتشاف المواهب الواعدة باعتبارهم النواة الأساسية لمستقبل الرياضة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير لعبة كرة السلة بمختلف فئاتها، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالألعاب الحديثة ومنها منافسات 3x3.