تشكيل بايرن ميونيخ - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. وكين يقود الهجوم

قرر فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، الاستقرار عن نفس تشكيل مباراة الذهاب أمام ريال مدريد.

ويستضيف بايرن ميونيخ منافسه ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يجر كومباني أي تبديلات في تشكيل الفريق، فيما استبعد لينارت كارل لاعب الفريق الشاب بسبب الإصابة.

ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمار - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - يوسيب ستانشيتش

الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش

وسط الهجوم: مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - لويس دياز

الهجوم: هاري كين

وعلى مقاعد البدلاء: جوناس أوربيج - ليونارد بريسكوت - كيم مين جاي - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا - نيكولاس جاكسون - ألفونسو ديفيز - هيروكي إيتو - رافاييل جيريرو.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.