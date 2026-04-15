"كان مجرد انفعال".. أكرم توفيق يقدم اعتذاره لنادي الشمال وجماهيره

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الشمال القطري

قدم أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، اعتذاره لما بدر منه في مباراة فريقه الأخيرة أمام قطر.

وخسر الشمال أمام ضيفه قطر بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 وقبل الأخير من الدوري القطري.

واستبدل أكرم توفيق في الدقيقة 54 ليخرج غاضبا.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام "من شيم الكبار، ولا يزيد الإنسان إلا رفعةً واحتراما."

وأضاف "أود أن أعتذر عما بدر مني في المباراة الأخيرة، ما حدث كان مجرد انفعال داخل الملعب ولا يعبر عن أخلاقي ولا عن تربيتي التي أعتز بها."

وأكمل "كان سبب هذا الانفعال هو صعوبة توقيت المباراة، حيث كنا متأخرين في النتيجة بفارق هدفين، وكانت لدي رغبة كبيرة في الاستمرار ومساعدة فريقي في العودة وتحقيق الفوز، لكن ذلك لا يبرر ما صدر مني."

وتابع "أقدم اعتذاري لإدارة نادي الشمال، وللجهاز الفني ولزملائي اللاعبين، ولجماهير النادي على ما بدر مني."

وأتم "أعدكم بأن هذا الأمر لن يتكرر، نحن مقبلون على فترة حاسمة في الموسم، ولدينا مباراة مصيرية في الدوري، إلى جانب استحقاقين مهمين، وأتعهد بأن يكون تركيزي الكامل مع الفريق لتحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير."

وتوج فريق السد بلقب الدوري القطري بعد فوزه أمام السيلية، مستغلا خسارة الشمال ليوسع الفارق في المقدمة قبل جولة النهاية.

السد يتصدر المسابقة بـ 42 نقطة، فيما يحتل الشمال المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ويلتقي الشمال في الجولة الأخيرة من الدوري القطري أمام السد.

