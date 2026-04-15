تشكيل ريال مدريد - 4 تبديلات.. ومبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بايرن ميونيخ

أجرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، 4 تبديلات في تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ودفع أربيلو بـ إيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، وإبراهيم دياز، وجود بيلنجهام في التشكيل الأساسي على حساب هاوسن، وكاريراس، وتياجو بيتارش، وأوريلين تشواميني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلنجهام - فيدريكو فالفيردي - إبراهيم دياز

الهجوم: أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

وعلى مقاعد البدلاء: فران جونزاليس - جافي نافارو - داني كاربخال - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا - جونالو جارسيا - ألفارو كاريراس - داني سيبايوس - فران جارسيا - دين هاوسن - فرانكو ماستانتونو - تياجو تيباريش

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الذي تخطى عقبة ليفربول برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.