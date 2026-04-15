ذا أثليتك: سلوت مستمر مع ليفربول حتى إذا فشل في التأهل لدوري الأبطال

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يدعم نادي ليفربول استمرار أرني سلوت في القيادة الفنية للفريق حتى حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحقق ليفربول نتائج كارثية هذا الموسم على عكس الموسم الماضي.

وكشف أرني أورنيستن صحفي ذا أثليتك عبر بودكاست عن قرار النادي بشأن مستقبل سلوت.

وأوضح أورنيستن أن مالكي نادي ليفربول يدعمون استمرار أرني سلوت في القيادة الفنية حتى لو لم يتأهل النادي لدوري الأبطال.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويكافح من أجل مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

وسجل ليفربول 40 هدفا في الدوري واستقبل 35 حتى الآن، وكلاهما من أسوأ النتائج بين فرق المراكز الستة الأولى.

وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد الخسارة من باريس سان جيرمان.

وأشار أورنيستن إلى أن قاعدة الجماهير تتزايد استياء مع كل أداء ونتيجة سيئة حتى الآن.

وخسر ليفربول مهاجم هوجو إكيتيكي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان.

