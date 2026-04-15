بحد أقصى 26 لاعبا.. فيفا يكشف مواعيد إرسال قوائم كأس العالم

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 18:36

كتب : FilGoal



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المواعيد النهائية لإرسال قوائم كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك كأس العالم يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد الجزائري تسلمه الجدول الزمني لإرسال القوائم من "فيفا".

وذكر الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي، أن الموعد النهائي لإرسال القوائم المبدئية يوم 13 مايو 2026.

وتضم القائمة الموسعة من 35 إلى 55 لاعبا.

فيما ألزم "فيفا" الأندية بترك لاعبيها للانضمام للمنتخبات يوم 25 مايو.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية الرسمية المشاركة في كأس العالم ستكون يوم 1 يونيو 2026.

وتضم القوائم من 23 إلى 26 لاعبا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

