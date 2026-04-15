رومانو يكشف موقف لوكاتيلي من تجديد عقده مع يوفنتوس
الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 18:38
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في أخبار سوق الانتقالات، عن موقف مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس من تجديد عقده مع الفريق.
مانويل لوكاتيلي
النادي : يوفنتوس
وأعلن فابريزيو أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الوسط الإيطالي على تمديد عقده مع الفريق حتى يونيو 2030.
وينتهي عقد لوكاتيلي صيف 2028، ليمدد عقده موسمين آخرين مع يوفنتوس.
وبحسب رومانو، فإن جميع التفاصيل تم الاتفاق عليها بين الطرفين، ليبقى لوكاتيلي ضمن صفوف السيدة العجوز لفترة طويلة، في خطوة تعكس ثقة النادي الكبيرة في اللاعب ودوره المحوري داخل الفريق.
وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس صيف 2023 قادما من ساسولو.
وخاض مع يوفنتوس الموسم الحالي 41 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 2 آخرين.
ووصل إجمالي مشاركاته مع يوفنتوس لـ224 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 17 آخرين.
