جوناثان ديفيد: يوفنتوس من أكثر الأندية مراقبة في إيطاليا.. والانتقادات أمر طبيعي

تحدث جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس عن الانتقادات التي تعرض لها في موسمه الأول مع الفريق، مؤكدا صعوبة اللعب في ناد بحجم يوفنتوس.

وقال جوناثان ديفيد عبر شبكة TSN: "موسمي كان متقلبا، جئت بتوقعات كبيرة لكني لم أسجل بالانتظام الذي كنت أريده".

وأضاف "يوفنتوس هو النادي الأكثر خضوعا للرقابة في إيطاليا، هناك الكثير من العيون عليك، ومن الطبيعي أن يتحدث الناس".

ونفى اللاعب الشائعات التي تحدثت عن عدم اندماجه داخل غرفة الملابس، قائلا "لا أعرف كيف ظهرت هذه الأخبار، لكنها غير صحيحة، علاقتي بزملائي جيدة جدا".

كما تحدث عن ركلة الجزاء التي أهدرها بطريقة "بانينكا" أمام ليتشي، موضحا "كنت أعرف ما أريد فعله، لكن التنفيذ لم يكن جيدا، وبعدها تعرضت لانتقادات كثيرة".

واختتم "الناس قد لا تفهمك أحيانا، لكن الأهم هو دعم المقربين منك، وهذا ما يمنحني الثقة".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ست جولات من الختام.

وجمع يوفنتوس 60 نقطة بفارق نقطتين عن كومو صاحب المركز الخامس.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بولونيا يوم 19 أبريل الجاري.