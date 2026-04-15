وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة اتحاد الطائرة لبحث استعدادات المنافسات المقبلة

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة، في إطار حرص الوزارة على متابعة خطط الاتحادات الرياضية ودعم مسيرة المنتخبات الوطنية.

وتناول اللقاء استعراض أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية وخطط الإعداد للمرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

كما شهد الاجتماع مناقشة مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات المهمة، من بينها بطولة الأمم الإفريقية للرجال والمقرر إقامتها في الكونغو، وبطولة الأمم الإفريقية للسيدات التي تستضيفها كينيا، والمؤهلتان لبطولة العالم 2027، ودورة الألعاب الأولمبية 2028.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الاستعدادات الجارية للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط، مع التأكيد على توفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير بيئة متكاملة لإعداد المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والعمل وفق خطط علمية مدروسة لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

وأضاف أن المشاركة في البطولات القارية والدولية تمثل محطة مهمة نحو بناء جيل قوي قادر على المنافسة في كبرى المحافل، وعلى رأسها بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية.

وأكد جوهر نبيل استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للاتحاد المصري للكرة الطائرة بما يحقق أفضل النتائج ويعزز مكانة الرياضة المصرية.