وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة اتحاد الطائرة لبحث استعدادات المنافسات المقبلة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 17:59

كتب : FilGoal

جوهر نبيل - مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة، في إطار حرص الوزارة على متابعة خطط الاتحادات الرياضية ودعم مسيرة المنتخبات الوطنية.

وتناول اللقاء استعراض أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية وخطط الإعداد للمرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

كما شهد الاجتماع مناقشة مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات المهمة، من بينها بطولة الأمم الإفريقية للرجال والمقرر إقامتها في الكونغو، وبطولة الأمم الإفريقية للسيدات التي تستضيفها كينيا، والمؤهلتان لبطولة العالم 2027، ودورة الألعاب الأولمبية 2028.

كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار كرة طائرة - محمد محسن: أنا لاعب في الأهلي حاليا وغير صحيح تفاوضي مع أي ناد كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الاستعدادات الجارية للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط، مع التأكيد على توفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير بيئة متكاملة لإعداد المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والعمل وفق خطط علمية مدروسة لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

وأضاف أن المشاركة في البطولات القارية والدولية تمثل محطة مهمة نحو بناء جيل قوي قادر على المنافسة في كبرى المحافل، وعلى رأسها بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية.

وأكد جوهر نبيل استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للاتحاد المصري للكرة الطائرة بما يحقق أفضل النتائج ويعزز مكانة الرياضة المصرية.

كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار كرة طائرة - محمد محسن: أنا لاعب في الأهلي حاليا وغير صحيح تفاوضي مع أي ناد كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء
بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي ينافس الشنواني على الصعود.. والأولمبي يقترب 26 دقيقة | القسم الثاني
الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق 32 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم 58 دقيقة | منتخب مصر
نقابة الإعلاميين: منع عبد الجليل وفاروق واستدعاء حتحوت للتحقيق لضبط الإعلام الرياضي ساعة | الدوري المصري
جولر يسجل أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد بـ أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) لشبونة.. القائم يمنع هدفا قاتلا ساعة | دوري أبطال أوروبا
"ودية وليست رسمية".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
