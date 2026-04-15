إصابة جديدة تنهي موسم ميليك مع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعرض مهاجمه أركاديوش ميليك لإصابة جديدة ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية خلال المران، قبل أن يخضع لفحوصات طبية كشفت عن إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وأشار يوفنتوس إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد مدة التعافي بشكل دقيق.

وبحسب تقرير صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن ميليك سيغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، ما يعني نهاية موسمه وعدم مشاركته في المباريات المتبقية.

وكان المهاجم البولندي قد عاد مؤخرا للمشاركة بعد غياب طويل، حيث خاض أول مباراة له منذ ما يقرب من عامين في مارس الماضي.

ويعاني ميليك من سلسلة إصابات متكررة خلال السنوات الأخيرة، أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

ومنذ انضمامه إلى يوفنتوس في 2022، شارك اللاعب في 77 مباراة وسجل 17 هدفا.