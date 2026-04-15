تقرير: ديبالا يرغب في الانتقال إلى ميلان.. ومصير لياو يحسم الصفقة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 17:40

كتب : FilGoal

يرغب باولو ديبالا الانتقال إلى ميلان بعد نهاية تعاقده مع روما هذا الموسم.

وكشف تقرير موقع فوتبول إيطاليا أن باولو ديبالا يرغب في الانضمام إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للعمل مجددا مع ماسيميليانو أليجري.

وأوضح التقرير أن الصفقة تعتمد بشكل كبير على مستقبل رافائيل لياو، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم واحتمالية رحيله.

ويفكر ميلان في إعادة هيكلة خط الهجوم، حال بيع لياو، مع التعاقد مع مهاجم صريح إلى جانب لاعب آخر في مركزه.

وارتبط اسم النادي بضم روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر، أو دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

في المقابل، ينتهي عقد ديبالا مع روما بنهاية الموسم، ولم يُحسم موقفه من التجديد حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لا يمانع الاستمرار مع روما، لكنه يملك عروضا أخرى داخل أوروبا وخارجها، ويفضل البقاء في إيطاليا حال الرحيل.

كما أبدى ديبالا استعداده لتوقيع عقد يعتمد على نسبة مشاركاته ومساهماته التهديفية، في ظل معاناته من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

وخاش ديبالا 22 مباراة مع روما هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في سبعة أهداف.

ونجح ديبالا في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

