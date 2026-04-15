إيقاف ماجواير مباراة إضافية وحرمانه من مواجهة تشيلسي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وأيد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة “سوء السلوك” الموجهة إليه، وفرض عقوبة إيقاف إضافية تحرمه من المشاركة في اللقاء.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يمدد عقد هاري ماجواير في قضية تعود لـ 2020.. الحكم بالسجن على ماجواير 15 شهرا في اليونان دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة بورنموث يوم 20 مارس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حين حصل ماجواير على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الذي حرم المهاجم فرانسيسكو إيفانيلسون من فرصة محققة للتسجيل.

ودخل ماجواير في مشادة مع الحكم الرابع "مات دونوهيو" أثناء توجهه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، وهو ما تم تدوينه في تقرير رسمي.

وبحسب تقارير صحيفة ذا صن البريطانية، فقد أبلغ الاتحاد الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد بقرار الإيقاف قبل مواجهة ليدز الأخيرة والتي انتهت بفوز الفريق الضيف 2-1 على مانشستر، وغاب عنها المدافع الإنجليزي بالفعل بسبب تنفيذ عقوبة الطرد، قبل أن يتم تثبيت قرار الإيقاف الإضافي ليشمل مباراة تشيلسي.

ويأتي هذا الغياب ليزيد من معاناة مانشستر يونايتد الدفاعية، في وقت قد يفتقد فيه الفريق لخدمات ليساندرو مارتينز مدافع الفريق الذي حصل على بطاقة حمراء أمام ليدز يوم الإثنين في الجولة الماضية.

وخاض ماجواير الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد 20 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يقع تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

هاري ماجواير مانشستر يونايتد تشيلسي
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) لشبونة.. إصابة مبكرة مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(2) ريال مدريد.. جووووول الثاني من تسديدة رائعة تشكيل أبطال أوروبا - 4 تغييرات لـ أرسنال.. ولويس سواريز يقود هجوم لشبونة تقرير: إيراولا مرشح لقيادة نيوكاسل خلفا لـ إيدي هاو ريان شرقي: كرة القدم فن مثل الموسيقى والرسم تشكيل بايرن ميونيخ - لا تغييرات أمام ريال مدريد.. وكين يقود الهجوم تشكيل ريال مدريد - 4 تبديلات.. ومبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بايرن ميونيخ ذا أثليتك: سلوت مستمر مع ليفربول حتى إذا فشل في التأهل لدوري الأبطال
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) لشبونة.. إصابة مبكرة 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"ودية وليست رسمية".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية جيديش وميتروفيتش.. الريان يتوج بلقب كأس نجوم قطر لأول مرة 56 دقيقة | الوطن العربي
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(2) ريال مدريد.. جووووول الثاني من تسديدة رائعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
أمين عام اتحاد الكرة: ما يحدث يتجاوز النقد إلى اغتيال معنوي وإرهاب بالكلمات ساعة | الدوري المصري
تشكيل أبطال أوروبا - 4 تغييرات لـ أرسنال.. ولويس سواريز يقود هجوم لشبونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: إيراولا مرشح لقيادة نيوكاسل خلفا لـ إيدي هاو ساعة | الكرة الأوروبية
جوهر نبيل يستقبل اتحاد السلة ويبحث خطة تطوير منافسات 3×3 وانتشارها ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
/articles/527309/إيقاف-ماجواير-مباراة-إضافية-وحرمانه-من-مواجهة-تشيلسي