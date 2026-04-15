إيقاف ماجواير مباراة إضافية وحرمانه من مواجهة تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وأيد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة “سوء السلوك” الموجهة إليه، وفرض عقوبة إيقاف إضافية تحرمه من المشاركة في اللقاء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة بورنموث يوم 20 مارس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حين حصل ماجواير على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الذي حرم المهاجم فرانسيسكو إيفانيلسون من فرصة محققة للتسجيل.

ودخل ماجواير في مشادة مع الحكم الرابع "مات دونوهيو" أثناء توجهه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، وهو ما تم تدوينه في تقرير رسمي.

وبحسب تقارير صحيفة ذا صن البريطانية، فقد أبلغ الاتحاد الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد بقرار الإيقاف قبل مواجهة ليدز الأخيرة والتي انتهت بفوز الفريق الضيف 2-1 على مانشستر، وغاب عنها المدافع الإنجليزي بالفعل بسبب تنفيذ عقوبة الطرد، قبل أن يتم تثبيت قرار الإيقاف الإضافي ليشمل مباراة تشيلسي.

ويأتي هذا الغياب ليزيد من معاناة مانشستر يونايتد الدفاعية، في وقت قد يفتقد فيه الفريق لخدمات ليساندرو مارتينز مدافع الفريق الذي حصل على بطاقة حمراء أمام ليدز يوم الإثنين في الجولة الماضية.

وخاض ماجواير الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد 20 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يقع تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة.