راشفورد: سنبذل كل ما في وسعنا للتتويج بالدوري الإسباني

أكد ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة أن فريقه سيبذل قصارى جهده للتتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال راشفورد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام:"محبطون للغاية لعدم قدرتنا على التأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "سقف التوقعات في برشلونة دائمًا هو الفوز، وللأسف لم نتمكن من حسم الأمر".

وأكمل "لا تزال لدينا مباريات في الدوري، ولدينا لقب (الدوري الإسباني) يجب تحقيقه، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان حدوث ذلك".

ويقترب برشلونة من تحقيق لقب الدوري، بعدما وسع الفارق مع ريال مدريد إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية الموسم.