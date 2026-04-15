راشفورد: سنبذل كل ما في وسعنا للتتويج بالدوري الإسباني

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

أكد ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة أن فريقه سيبذل قصارى جهده للتتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد تعرف على مباريات صلاح الـ6 المتبقية مع ليفربول مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي

وقال راشفورد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام:"محبطون للغاية لعدم قدرتنا على التأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "سقف التوقعات في برشلونة دائمًا هو الفوز، وللأسف لم نتمكن من حسم الأمر".

وأكمل "لا تزال لدينا مباريات في الدوري، ولدينا لقب (الدوري الإسباني) يجب تحقيقه، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان حدوث ذلك".

ويقترب برشلونة من تحقيق لقب الدوري، بعدما وسع الفارق مع ريال مدريد إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

نرشح لكم
جولر يسجل أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد بـ أبطال أوروبا "عانيت كل دقيقة وكأنني بالملعب".. رافينيا يعتذر لجماهير برشلونة بعد الخروج الأوروبي بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح لوكمان: قاتلنا حتى تأهلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا مبابي: لا يمكننا تقديم أفضل أداء دائما بسبب ضغط المباريات.. واللعب لريال مدريد هدية يويفا يرفض احتجاج برشلونة على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أتلتيكو مدريد هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء
أخر الأخبار
نبوءة أشجار ميونيخ تتحقق بعد 12 عاما.. رباعية بايرن تقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"التاريخ نُصب أعينهم".. أرسنال إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جيسوس: رونالدو غاضب؟ تقيأ بعد دخوله لغرفة الملابس 14 دقيقة | سعودي في الجول
بهدفه في ريال مدريد.. هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع بايرن ميونيخ 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي ينافس الشنواني على الصعود.. والأولمبي يقترب 44 دقيقة | القسم الثاني
الفوز الـ 15 تواليا.. كومان يعزز صدارة النصر بالانتصار على الاتفاق 50 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا خاطبنا بمواعيد إرسال قائمة كأس العالم ساعة | منتخب مصر
نقابة الإعلاميين: منع عبد الجليل وفاروق واستدعاء حتحوت للتحقيق لضبط الإعلام الرياضي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك
