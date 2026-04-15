"عانيت كل دقيقة وكأنني بالملعب".. رافينيا يعتذر لجماهير برشلونة بعد الخروج الأوروبي

اعتذر رافينيا جناح برشلونة عن عدم قدرته على المشاركة مع الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال رافينيا عبر حسابه على إنستجرام: "إنه واحد من أصعب المشاعر في مسيرتي أن أرى زملائي في هذا الموقف، ولا أستطيع التواجد في الملعب للقتال معهم، أن تكون خارج الملعب، عاجزا عن فعل ما تحبه أكثر من أي شيء، يؤلم بطريقة يصعب شرحها."

وأضاف "عانيت كل دقيقة وكأنني هناك، مع رغبة دائمة في الجري والمساعدة وتقديم كل ما لدي من أجل هذا الفريق، أشعر بفخر هائل بكل زملائي على ما قدموه حتى اللحظة الأخيرة".

وأردف "الآن حان وقت التعافي بدنيا، لكن ذهني منشغل بالفعل بالعودة أقوى، وأكثر جاهزية، وبشغف أكبر لمساعدة هذا النادي".

وأتم "ولأن الأمر لا ينتهي هنا، سنرفع رؤوسنا ونقاتل معا من جديد، لأننا برشلونة".

ولم يحقق برشلونة لقب دوري الأبطال منذ 2015.