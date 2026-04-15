بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

بيدري - جوليان ألفاريز - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يؤمن بيدري لاعب وسط برشلونة بأن فريقه سيتخطى مرحلة الحزن بسبب توديع دوري أبطال أوروبا قريبا، ويسعد جماهيره بلقب الدوري الإسباني.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال بيدري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مهما حاولت ورغبت، فإن الأمور لا تسير دائمًا كما تريد".

وأضاف "الآن حان وقت التعلم من الهزيمة، ومعرفة ما نملكه وما يمكننا تحسينه".

وتابع "يجب أن يكون ذلك مصدر القوة للمستقبل، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا".

ولم يحقق برشلونة لقب دوري الأبطال منذ 2015.

وأتم "نحن لا نرضى بما حققناه، وأنا واثق أن هذا الحزن سيتحول قريبًا إلى أفراح.

ويقترب برشلونة من تحقيق لقب الدوري، بعدما وسع الفارق مع ريال مدريد إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

