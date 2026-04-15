مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

شدد روبرتو مانشيني مدرب السد القطري على صعوبة مهمة فريقه في مواجهة فيسيل كوبي الياباني.

ويلعب السد أمام فيسيل كوبي مساء الخميس ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أقصى الهلال السعودي.

وقال روبرتو مانشيني مدرب السد في مؤتمر صحفي: "كتبت للاعبي السد في غرفة الملابس بعد مباراة الهلال (شكرا لكم) لأننا هزمنا أفضل فريق في آسيا".

وأضاف "عدم إجراء تبديلات في مباراة الهلال السعودي، جاء لأنني أعلم قدرات فريقي وركلات الترجيح تحتاج لاعبين بنوعية معينة".

وأتم تصريحاته "فيسيل كوبي الياباني فريق مميز وسنخوض أمامه مواجهة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة".

وتأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويلتقي السد في دور الثمانية مع فيسل كوبي الياباني.

مانشيني دوري أبطال آىسيا للنخبة
