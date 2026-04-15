جدو يكشف حقيقة طلب بيراميدز لحكام أجانب في مباراة الزمالك

كشف محمد ناجي جدو المدرب المساعد لبيراميدز حقيقة طلب فريقه لحكام أجانب لمواجهة الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

وقال جدو عبر قناة إم بي سي مصر: "استفسرنا من اتحاد الكرة عن إمكانية جلب حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك وقالوا لنا إن مدة الـ 15 يوما قبل المباراة قد انتهت، لذلك قد انتهت ولذلك سيدير المباراة طاقم تحكيم مصري، بينما مباراة الأهلي سيقودها حكام أجانب بناء على طلب الأهلي".

وتابع "كنت أتمنى جلب حكام أجانب لمباراة الزمالك لإبعاد الحكام المصريين عن الضغط فقط".

وتنص اللائحة على ضرورة طلب أي نادي لحكام أجانب قبل 15 يوما على الأقل من المباراة.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة.