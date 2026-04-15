رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: عودة أفشة لـ الأهلي لم تترح.. ونرغب في استمراره

شدد محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري على رغبته في استمرار محمد مجدي "أفشة" مع الفريق بنهاية الموسم.

وفاز الاتحاد السكندري على زد بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "ربطنا مكافأة الفوز على زد بمباراة حرس الحدود المقبلة، الموقف لا يزال صعبا وعلينا التركيز في المباريات القادمة للخروج من صراع الهبوط".

وأكمل "اللاعبين والجهاز الفني أدوا مباراة رائعة وعودة الروح والثقة هي أهم مكاسب اللقاء".

وأتم "عودة محمد مجدي "أفشة" للأهلي عقب نهاية الموسم لم تناقش من الأساس، ونسعى لتواجده معنا بالموسم المقبل سواء عن طريق تجديد الإعارة أو التعاقد معه بشكل نهائي".

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 26 في المركز الثامن بمرحلة تفادي الهبوط وبفارق 6 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.