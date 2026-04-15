رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: عودة أفشة لـ الأهلي لم تترح.. ونرغب في استمراره

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 13:42

كتب : هاني العوضي

محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري

شدد محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري على رغبته في استمرار محمد مجدي "أفشة" مع الفريق بنهاية الموسم.

وفاز الاتحاد السكندري على زد بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "ربطنا مكافأة الفوز على زد بمباراة حرس الحدود المقبلة، الموقف لا يزال صعبا وعلينا التركيز في المباريات القادمة للخروج من صراع الهبوط".

بهدف فابينيو القاتل.. اتحاد جدة يقصي الوحدة الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماعه مئوية أفشة تقود ميلود لفوز قاتل مع الاتحاد على زد في ظهوره الأول خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل اجتماعه لمناقشة أحداث الأسبوع الأخير

وأكمل "اللاعبين والجهاز الفني أدوا مباراة رائعة وعودة الروح والثقة هي أهم مكاسب اللقاء".

وأتم "عودة محمد مجدي "أفشة" للأهلي عقب نهاية الموسم لم تناقش من الأساس، ونسعى لتواجده معنا بالموسم المقبل سواء عن طريق تجديد الإعارة أو التعاقد معه بشكل نهائي".

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 26 في المركز الثامن بمرحلة تفادي الهبوط وبفارق 6 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد أحمد سلامة
تقرير تونسي: الأهلي مهتم بضم لاعب النجم الساحلي لتعويض ديانج كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماعه مئوية أفشة تقود ميلود لفوز قاتل مع الاتحاد على زد في ظهوره الأول كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا مع الإسماعيلي في صراع الهبوط خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل اجتماعه لمناقشة أحداث الأسبوع الأخير نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته انتهت الدوري المصري - الكهرباء (1)-(1) الإسماعيلي.. تعادل جديد للدراويش
مانشستر يونايتد يطعن على طرد مارتينيز قبل مواجهة تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: عودة أفشة لـ الأهلي لم تترح.. ونرغب في استمراره 8 دقيقة | الدوري المصري
توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إصابة إيكيتيكي في وتر أكيليس 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: شرط لعودة سانشو إلى دورتموند 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي 40 دقيقة | سعودي في الجول
دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية 45 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر ساعة | كرة سلة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
