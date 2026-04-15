سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

فعاليات NBA jr في مصر

يستعد مكتب NBA مصر، لإقامة نهائيات دوري NBA Jr، للناشئين والناشئات، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لكرة السلة في القاهرة خلال الفترة الحالية.

وتقام نهائيات دوري NBA Jr يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وسط تنافسية كبيرة من الفرق المشاركة.

وتأهلت 8 فرق إلى نهائيات البطولة على مستوى الناشئين، و8 فرق في منافسات الناشئات، حيث ستتنافس الفرق المشاركة على مدار اليومين لتحديد بطل دوري الناشئين

ويسعى مكتب NBA مصر، لدعم واكتشاف مواهب كرة السلة المصرية، عن طريق دوري NBA Jr، من أجل تطوير كرة السلة في مصر وزيادة شعبية اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأقام مكتب NBA مصر منذ تأسيه في عام 2022، العديد من الفعاليات الكبرى لدعم وتطوير ناشئي كرة السلة في مصر، أبرزها برنامج Basketball Without Borders، بجانب تنظيم فعاليات NBA Weekends في الساحل الشمالي خلال 2023 و2024 و2025 فضلًا عن إطلاق دوري MAVEN Jr. NBA ومدرسة Uppingham NBA Basketball.

