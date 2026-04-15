بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 12:34

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

وعد لامين يامال نجم برشلونة الشاب جماهير فريقه باستعادة لقب دوري أبطال أوروبا يوما ما، وذلك بعد توديع نسخة 2025-2026 من ربع النهائي.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال يامال عبر إنستجرام: "قدمنا كل ما لدينا، لكن ذلك لم يكن كافيًا. هذه مجرد محطة في الطريق، فالوصول إلى القمة يتطلب التسلق، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلًا. لكن الاستسلام ليس خيارًا".

وأضاف "لدينا أسباب كثيرة تدعونا للتفاؤل، وسنسعى لتحقيق جميع أهدافنا بكل قوة. كل خطأ هو درس، ولا شك أننا سنتعلم من كل واحد منها".

وتابع البالغ من العمر 18 عاما "نحن برشلونة، وسنعود إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه".

وأتم "علّمني والداي أن كلمة الرجل تُحترم دائمًا، سنعيد هذه الكأس إلى برشلونة".

ولم يحقق برشلونة لقب دوري الأبطال منذ 2015.

