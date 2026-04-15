ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها

شدد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على أن فريقه قاتل حتى الرمق الأخير في مواجهة أتليتكو مدريد.

وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على الرغم من الفوز بالإياب على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ملعب برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال ليفاندوفسكي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد قاتلنا، وكنا مؤمنين بقدرتنا على الفوز، قدمنا كل ما لدينا".

وأضاف "هذه ليست النهاية التي حلمنا بها، وهذا يؤلم أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبّر عنه".

ووجه البولندي رسالة شكر لجماهير برشلونة على دعمهم للفريق رغم الخسارة في الذهاب 0-2 في ملعب كامب نو.

ويلتقي أتلتيكو مدريد في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة سبورتنج لشبونة ضد أرسنال.