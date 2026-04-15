يد - مهاب سعيد ينضم إلي فاردار المقدوني

أعلن نادي فاردار المقدوني ضم مهاب سعيد نجم منتخب مصر لكرة اليد قادما من كييل الألماني.

ولم يوضح النادي المقدوني هل سينضم إليه اللاعب المصري الآن أم عقب نهاية الموسم الجاري.

وكذلك لم يعلن كييل رحيل مهاب سعيد.

وأفاد النادي المقدوني عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "عزز نادي فاردار قائمته بالتعاقد مع مهاب سعيد أحد أكثر لاعبي كرة اليد المصرية الواعدين في جيله".

وأضاف "مهاب سينضم من العملاق الألماني كييل ولديه خبرة دولية كبيرة وأداء عالي المستوى رغم صغر سنه، إذ ولد في 20 يناير 2003 بالقاهرة".

وقال مهاب: "هذا الانتقال إلى فاردار يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرتي المهنية وأنا فخور بالقدوم إلى نادي لديه مثل هذا التاريخ القوي والطموح".

يذكر أن فاردار توج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

وأضاف "متحمس لتطوير نفسي، والمنافسة على مستوى أعلى وتقديم كل ما لدي للفريق. أتمنى التقدم كل يوم والمساهمة في تحقيق نتائج عظيمة مشتركة".

يذكر أن نادي كيل الألماني ضم مهاب سعيد في منتصف ديسمبر الماضي قادما من نيم الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وأصبح مهاب أول لاعب مصري في تاريخ النادي الألماني.