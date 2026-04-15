رئيس المنصورة: هناك شراكة مع أحد الأندية الاستثمارية.. ونبذل مجهودا للوصول لذلك من فترة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

كشف محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن شراكة مرتقبة مع أحد الأندية الاستثمارية.

وينشط نادي المنصورة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال محمد البسيوني رئيس المنصورة في تصريحات نقلها حساب ناديه عبر في فيسبوك: "إن شاء الله نادي المنصورة في الممتاز، وهناك شراكة مع أحد الأندية الاستثمارية".

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - المنصورة يعلن تعيين حسام عبدالعال كمدرب للفريق دوري المحترفين - تعادل المنصورة وخسارة أسوان في الجولة 26 دوري المحترفين .. خسارة بلدية المحلة.. والمنصورة يتعادل ضد بروكسي دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز

وأضاف " نبذل مجهودا للوصول لذلك من فترة، ونحافظ على اسم وهوية نادي المنصورة. نعم، اللعب الموسم القادم سيكون على استاد المنصورة".

وأتم تصريحاته "الحمد لله على نعمه، ويارب تكمل على خير. شكرًا لكل من ساعد في تنفيذ ذلك".

ويحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 37 نقطة في دوري المحترفين.

وضمن القناة التأهل للدوري الممتاز، فيما تشهد الجولات المتبقية صراعا على البطاقتين المتبقيتين، إذ تتأهل 3 فرق للدوري الممتاز.

نرشح لكم
القسم الثاني - مجموعة الصعيد.. الألومنيوم يواصل انتصاراته والمقاصة يفوز برباعية القسم الثاني - مجموعة القاهرة.. النصر يواصل الصدارة وبورفؤاد يفوز بثمانية أهداف بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد دوري المحترفين - بترول أسيوط ينفرد بالوصافة.. ورباعية مسار تقوده للضغط على أبو قير القسم الثاني ب – النصر في الصدارة رغم الخسارة.. وبورفؤاد يفوز بالثمانية القسم الثاني ب – فوز الألومنيوم وتأهله لدورة الترقي أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف عبد الناصر محمد لـ في الجول: صعودي للدوري مع القناة جاء تعويضا لمحاولات عديدة سابقة
الإصابة تهدد بإنهاء موسم ماتيو ريتيجي 18 دقيقة | سعودي في الجول
دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية 23 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر 41 دقيقة | كرة سلة
بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تونسي: الأهلي مهتم بضم لاعب النجم الساحلي لتعويض ديانج ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
