ديمبيلي: نأمل في تكرار إنجاز الموسم الماضي.. ومواجهة ليفربول كانت صعبة في الشوط الثاني

عبر عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، عن سعادته بتجاوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديمبيلي هدفين ليقود بهما باريس سان جيرمان لتجاوز ليفربول في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكرر باريس الفوز، بعدما حقق النتيجة ذاتها ذهابا.

وقال ديمبيلي في تصريحات لـ "أمازون برايم" عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من الفوز أمام ليفربول لأنها كانت مباراة صعبة للغاية خاصة في الشوط الثاني."

وأكمل أفضل لاعب في العالم العام الماضي "تمكنا من إيجاد طريقة للفوز."

وأتم "أعتقد أننا في نفس المستوى الذي كنا عليه في الموسم الماضي، ونأمل أن نتمكن من الفوز في نصف النهائي، وتحقيق نفس إنجاز الموسم الماضي والفوز باللقب."

ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وأطاح باريس الموسم الماضي بليفربول في دور الـ 16، قبل الفوز أمام أستون فيلا، وأرسنال، ثم اكتساح إنتر الإيطالي في المباراة النهائية بخماسية.

أما الموسم الحالي فتأهل باريس بعد اكتساح تشيلسي في دور الـ16 بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، ثم الفوز أمام ليفربول 4-0 ذهابا وإيابا.