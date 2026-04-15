سيميوني: أفضل طريقة لمواجهة برشلونة هي الهجوم.. ولا يهمني منافسنا في نصف النهائي

الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن أفضل طريقة لمواجهة برشلونة هي بالهجوم.

وتأهل أتلتيكو مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من برشلونة بهدفين مقابل هدف بإياب ربع النهائي مستفيدا بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وقال سيميوني عبر شبكة موفيستار عقب المباراة: "أقود أتلتيكو مدريد منذ 14 عاما، وحقيقة الاستمرار في رؤية الفريق ينافس أمر مثير، اللاعبين تغيروا عدد لا يحصى من المرات، ولكننا عدنا لنكون ضمن أفضل 4 فرق في أوروبا".

وواصل "البداية السيئة يمكن أن تحدث، برشلونة كان جيد جدا، وعندما تلعب ضد مثل تلك الفرق وتخطئ لن يسامحوك".

واستمر "فكرنا في أن برشلونة قد يسجل هدفا أو هدفين، وحينها علينا ألا نتوقف عن اللعب والهجوم، المباراة لم تكن عن الدفاع فقط، حتى لو أجبرك المنافس على ذلك، أحيانا لا تريد أن تدافع ولكنك تجبر على ذلك لأنك لا تستطيع الحصول على الكرة".

وتابع "تحدثت مع لونجليه قبل المباراة، ليس عليه أن يثبت أي شيء لنا، أنا أعرفه، هو لاعب استثنائي ومحترف ولديه جودة كبيرة، وعليه أن يطور أشياء أيضا، هذه الأخطاء تحدث وليس من السهل حينها أن تواصل، ولكنه حافظ على هدوئه وأظهر قيادته في مباراة صعبة، وتطور خلال المباراة وأنهاها بشكل جيد".

وكشف "في كل مباراة نواجه برشلونة نفهم أن الطريقة الوحيدة لمواجتهم هي الهجوم، كان لديهم استحواذ أكبر تلك المرة ولكن في المباراة السابقة كان متوازنا، إذا لم تهاجم برشلونة ستخسر، هم جيدون في الهجوم، في مباراة الكأس خضنا شوط أول مذهل وعانوا كثيرا، وفي ذهاب دوري الأبطال حصلنا على الأفضلية".

وأضاف "هذا رابع نصف نهائي لي مع اتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟ إنه أمر رائع، سنخوض المباراة التالية بكل تفاؤول وإيمان، نعرف نقاط قوتنا وضعفنا، سنحضر بشكل جيد وسنذهب لنجد ما كنا نبحث عنه لسنوات عديدة".

وأتم "مواجهة سبورتنج أم أرسنال؟ لا يهمني، نحتاج للراحة لأن لدينا نهائي يوم الأحد".

وسيلعب أتلتيكو مدريد في نصف النهائي ضد الفائز من سبورتنج لشبونة وأرسنال.

