لوكمان: قاتلنا حتى تأهلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال

شدد أديمولا لوكمان نجم أتلتيكو مدريد على أن فريقه كان يقاتل أمام برشلونة من أجل حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تفوق على برشلونة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز برشلونة على أتلتيكو 2-1 في مباراة الإياب، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا للتأهل.

وقال لوكمان عقب المباراة لشبكة تي إن تي: "كانت مباراة على شوطين بالفعل. تمسكنا بالمباراة وقاتلنا حتى نجحنا في التأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف: "مع سير المباراة، تعيش داخل الأجواء وتحدث لحظات مختلفة. التوقف منحنا فرصة لاستعادة التركيز، وتمكنا من خلق بعض الفرص".

وتابع: "سجلنا الهدف، واستطعنا الاستمرار بنفس النهج في الشوط الثاني".-