لوكمان: قاتلنا حتى تأهلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال
الأربعاء، 15 أبريل 2026 - 00:12
كتب : FilGoal
شدد أديمولا لوكمان نجم أتلتيكو مدريد على أن فريقه كان يقاتل أمام برشلونة من أجل حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أديمولا لوكمان
النادي : أتلتيكو مدريد
وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تفوق على برشلونة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وفاز برشلونة على أتلتيكو 2-1 في مباراة الإياب، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا للتأهل.
وقال لوكمان عقب المباراة لشبكة تي إن تي: "كانت مباراة على شوطين بالفعل. تمسكنا بالمباراة وقاتلنا حتى نجحنا في التأهل إلى نصف النهائي".
وأضاف: "مع سير المباراة، تعيش داخل الأجواء وتحدث لحظات مختلفة. التوقف منحنا فرصة لاستعادة التركيز، وتمكنا من خلق بعض الفرص".
وتابع: "سجلنا الهدف، واستطعنا الاستمرار بنفس النهج في الشوط الثاني".-
نرشح لكم
أخر الأخبار
