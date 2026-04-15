فليك: نشعر بخيبة أمل.. ولكن علينا أن نعود من جديد

أعرب هانز فليك مدرب برشلونه عن رضاه رغم خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد.

برشلونة فاز بمباراة الإياب بهدفين مقابل هدف على ملعب إير رياض ميتروبوليتانو.

لكن أتلتيكو مدريد تأهل لنصف النهائي مستفيدا بفوزه بمباراة الذهاب على ملعب كامب نو بهدفين دون رد.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة عبر بي إن سبورتس: "في الشوط الأول تمكنا من إيجاد المساحات وخلق الفرص، لكن كان علينا غلق الثغرات، في نهاية الأمر لا يتعلق بالفوز فقط. قمنا بمباراة جيدة جدا لكننا لم نكن محظوظين".

وأجاب " الهدف الملغي؟ في الحقيقة لم أر الوضعية بوضوح، لكني فخور بالفريق واللاعبين. كان لدينا شخصية وصنعنا فرصا كثيرة، لذا نقبل النتيجة النهائية. نحن الآن خارج دوري الأبطال ولكنها خطوة أفضل للسنوات المقبلة".

وتابع "الخطوة التالية هي التتويج بلقب الدوري الإسباني. علينا أن نظهر نفس الروح والعقلية. الجميع يشعر بخيبة أمل، فالفوز بدوري أبطال أوروبا حلم كبير للجميع، لكن علينا أن نتعلم. لدينا فريق شاب، وسنتحسن بالتأكيد في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "أعلم أن الأمر محبط للجميع، لكنها كرة القدم وهذه هي الحياة، وعلينا أن نعود من جديد".

سجل ثنائية برشلونة في المباراة كل من لامين يامال وفيران توريس، بينما أحرز أديمولا لوكمان هدف أتلتيكو مدريد.

ونجح أتلتيكو مدريد في إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا. للمرة الثالثة بعد نسختي 2014 و2016.

وسيفشل برشلونة للموسم الـ 11 على التوالي في التتويج بدوري أبطال أوروبا منذ أن فاز بها لآخر مرة في موسم 2015/2016.

وعلى الرغم من التأهل إلا أن أتلتيكو مدريد قد تلقى الهزيمة على ملعبه لأول مرة بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1997.