سلوت: حصلنا على أقل مما نستحق ضد باريس.. وإصابة إيكيتيكي لا تبدو جيدة

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن فريقه حصل على أقل بكثير مما يستحقه بالخسارة من باريس سان جيرمان.

وفاز باريس سان جيرمان على ليفربول بهدفين دون مقابل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات لأمازون برايم: "حصلنا أكثر مما نستحق الأسبوع الماضي بخسارتنا 2-0 فقط، واليوم مثل الموسم الماضي حصلنا على أقل بكثير مما نستحق، كان يجب أن نفوز لكن جودة المنافس هي السبب في عدم استقبالهم للأهداف".

وواصل "إصابة إيكيتيكي؟ الوضع ليس جيدا، جميعنا رأينا أن الإصابة لا تبدو جيدة، لننتظر ونرى ما سيحدث، في الشوط الثاني عادل إلى المنزل ولم أره حتى الآن".

وتابع "كما يبدو، فقدان لاعب أمر حدث معنا كثيرا هذا الموسم، لكنه صعب عليه بشكل خاص، لأنك لا تريد أبدا التعرض للإصابة خاصة في هذا التوقيت من الموسم".

وأضاف "إلغاء ركلة الجزاء؟ إذا نظرت إلى موسمنا فلن أكون متفاجئا على الإطلاق، لأن العديد من القرارات جاءت ضدنا، بالنسبة لي الأمر، إذا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لما تدخلت تقنية الفيديو، ليس فقط في دوري الأبطال، بل أيضا في الدوري الإنجليزي، العديد من القرارات كانت ضدنا".

وأتم "لم نتمكن من تسجيل أي هدف، رغم اننا صنعنا العديد من الفرص".

وسيلعب باريس سان جيرمان في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد.