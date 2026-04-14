إنريكي: نعرف الأجواء على ملعب أنفيلد.. ولم نواجه صعوبات في الشوط الأول

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:56

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه لم يواجه صعوبات خلال الشوط الأول من مواجهة ليفربول.

وكرر باريس سان جيرمان فوزه أمام ليفربول بهدفين نظيفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سجلهما عثمان ديمبيلي.

وفاز باريس ذهابا بهدفين نظيفين، ليتأهل بعد الفوز في مجموع المباراتين برباعية نظيفة.

وقال إنريكي عبر بي ان سبورتس: "سعيد بالفوز، كانت مباراة كبيرة، نحن نحاول لعب كرة القدم بأفضل طريقة ممكنة."

وكشف "كنا أفضل وبدأنا المباراة بشكل جيد جدا، أما الشوط الثاني فكان صعبا لأن لاعبو ليفربول قاموا بالضغط العالي ووجدنا صعوبة كبيرة ولكننا نجحنا في تسجيل هدفين."

وأضاف "صنعنا بعض الفرص ونجحنا في الشوط الأول ولم نواجه صعوبات كثيرة، بعكس الشوط الثاني الذي كان صعبا جدا في المحافظة على شباكنا نظيفة، وانتظرنا الفرصة حتى سجلنا هدفين."

وأكمل "نعرف الأجواء في ملعب أنفيلد، أحد أصعب الملاعب التي يمكنك اللعب عليها."

وأتم "نفس العقلية حين نخسر أو نفوز لأن كرة القدم تكون غير عادلة في بعض الأوقات، واليوم كنا محظوظين بعدم استقبال أهداف في الشوط الثاني."

وينتظر باريس سان جيرمان في نصف النهائي أمام الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

