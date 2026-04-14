الهداف التاريخي وأسرع هاتريك.. ماذا قدم صلاح في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - دوري أبطال أوروبا

ودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وخسر ليفربول ذهابا في العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين.

وكانت تلك المباراة الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

ولم يعلن صلاح عن وجهته المقبلة وسط اهتمام من الدوريين السعودي والأمريكي.

وشارك صلاح في 97 مباراة بدوري أبطال أوروبا بقمصان بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، ثم الفترة الأطول بقميص ليفربول.

لعب صلاح 83 مباراة في دوري الأبطال بقميص ليفربول، و7 مباريات مع روما، ومباراتين بقميص تشيلسي، بالإضافة إلى 6 مباريات مع بازل.

إجمالا سجل النجم المصري 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا (47 هدفا مع ليفربول، وهدف مع روما، وهدفين مع بازل)، وقدم 21 تمريرة حاسمة (20 بقميص ليفربول، ومساهمة واحدة مع روما).

ويتصدر صلاح قائمة الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال متفوقا على ديديه دروجبا 44 هدفا الهداف السابق للأفارقة في البطولة الأوروبية.

كما يعد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كما نجح صلاح في تسجيل أكثر عدد من الأهداف بموسم واحد في دوري أبطال أوروبا (11 هدفًا.. موسم 2017 - 2018) بالتساوي مع روبرتو فيرمينو

كما سجل صلاح أسرع هاتريك تاريخ دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول أمام رينجرز الأسكتلندي في 12 أكتوبر 2022 خلال 6 دقائق و12 ثانية.

صلاح دخل بديلا في الدقيقة 68 وسجل أهدافه الثلاثة في الدقائق 75، 80، و81.

وتوج صلاح ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة عام 2019 حين قاد فريقه للفوز أمام توتنام هوتسبير في المباراة النهائية ونجح في تسجيل هدف.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
/articles/527258/الهداف-التاريخي-وأسرع-هاتريك-ماذا-قدم-صلاح-في-دوري-أبطال-أوروبا