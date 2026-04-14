بهدف فابينيو القاتل.. اتحاد جدة يقصي الوحدة الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

حجز اتحاد جدة السعودي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز درامي على الوحدة الإماراتي.

وفاز الاتحاد على الوحدة بنتيجة 1-0، في مواجهة دور الـ16 من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ولجا الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتألق حارس الوحدة زايد الحمادي، وتصدى لعدة فرص خطيرة أبرزها رأسية دانيلو في الدقيقة 107، ليبقي فريقه في أجواء المباراة حتى اللحظات الأخيرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وسط اعتراضات من لاعبي الوحدة.

ونجح البرازيلي فابينيو في ترجمتها إلى هدف الفوز في الدقيقة 120+10.

وحسم الاتحاد بطاقة التأهل، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

