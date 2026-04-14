صورة ليبرون لا تعمل.. عودة غير مكتملة لـ برشلونة وأتلتيكو يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

بعد مباراة الذهاب غير بعض لاعبي برشلونة صور حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يلبسون سماعات على طريقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية.

القصة تعود لعام 2016 وقت نهائيات دوري NBA بين فريق كليفلاند كافاليرز الذي كان يلعب له ليبرون جيمس ضد جولدن ستيت واريورز.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم جولدن ستيت 3-1 في عدد المباريات ويتبقى له فوز واحد لحسم اللقب، وخسارة كليفلاند وليبرون جيمس.

رئيس أتلتيكو مدريد: من الغباء الحديث عن العشب قبل مباراة برشلونة أتليتكو مدريد يستعيد أوبلاك أمام برشلونة يويفا يرفض احتجاج برشلونة على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أتلتيكو مدريد موندو ديبورتيفو: فليك يخطط لاصطحاب فريق برشلونة بأكمله إلى مدريد

قبل المباراة الخامسة نشر ليبرون جيمس صورة له وهو يرتدي نظارة شمسية وسماعات أذن

لكن المستحيل حدث واستطاع ليبرون جيمس قيادة فريقه للفوز بـ3 مباريات متتالية والفوز باللقب بطريقة مثيرة.

ولذلك نشر معظم لاعبي برشلونة صورة لهم وهم يقلدون ليبرون جيمس، على أمل قدرة الفريق على العودة أمام أتلتيكو مدريد والفوز في مباراة العودة، لكن ذلك لم يحدث وفاز أتلتيكو مدريد وتأهل لنصف النهائي.

برشلونة فاز بمباراة الإياب بهدفين مقابل هدف على ملعب إير رياض ميتروبوليتانو.

وتأهل أتلتيكو مدريد لنصف النهائي مستفيدا بفوزه بمباراة الذهاب على ملعب كامب نو بهدفين دون رد.

سجل ثنائية برشلونة في المباراة كل من لامين يامال وفيران توريس، بينما أحرز أديمولا لوكمان هدف أتلتيكو مدريد.

ونجح أتلتيكو مدريد في إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا. للمرة الثالثة بعد نسختي 2014 و2016.

وسيفشل برشلونة للموسم الـ 11 على التوالي في التتويج بدوري أبطال أوروبا منذ أن فاز بها لآخر مرة في موسم 2015/2016.

وعلى الرغم من التأهل إلا أن أتلتيكو مدريد قد تلقى الهزيمة على ملعبه لأول مرة بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1997.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من لامين يامال وفيران توريس وفيرمين لوبيز.

أحداث المباراة

برشلونة بدأ المباراة بقوة وأنقذ خوان موسو فرصة الهدف الأول ببعد 30 ثانية فقط بتسديدة من لامين يامال.

وبالدقيقة الرابعة سجل لامين يامال الهدف الأول مستغلا خطأ فادح من كليمون لونجليه.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصة التعادل من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 21.

وبعد دقيقتين فقط أضاف فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة مستغلا تمريرة من داني أولمو لينفرد ويسدد بقوة في الشباك.

وكاد فيرمين لوبيز أن يضيف الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة برأسية ولكن موسو تألق وتصدى لها.

وبالدقيقة 30 سجل لوكمان هدف أتلتيكو مدريد الأول بعد تمريرة من ماركوس لورينتي أمام المرمى ليعيد التقدم لفريقه بالنتيجة الإجمالية.

وأهدر فيران توريس فرصة الهدف الثالث بعد تألق جديد من موسو بالقديقة 41.

وفي الشوط الثاني كاد لوكمان أن يسجل الهدف الثاني لأتلتيكو بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وسجل برشلونة الهدف الثالث عن طريق فيران توريس بالدقيقة 55 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وتألق جوان جارسيا وأبقى برشلونة في المباراة بالدقيقة 73 بعد تسديدة من روبن لو نورماند من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم ورقة حمراء لإريك جارسيا مدافع برشلونة بالدقيقة 79 لعرقلة ألكسندر سورلوث المنفرد بالمرمى.

وأهدر نيكولاس جونزاليس فرصة قتل المباراة بالدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وكاد أراوخو أن يسجل برأسية في الدقيقة 96 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد لابورتا: ما حدث من التحكيم عار وسنتقدم بشكوى جديدة بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة موسو: الحديث عن سرقة برشلونة هو جنون.. وفيرمين هو من اصطدم بي
خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي 8 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته 32 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي 55 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة ساعة | آسيا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 3 انتهت الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك 4 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن
