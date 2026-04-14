صورة ليبرون لا تعمل.. عودة غير مكتملة لـ برشلونة وأتلتيكو يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بعد مباراة الذهاب غير بعض لاعبي برشلونة صور حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يلبسون سماعات على طريقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية.

القصة تعود لعام 2016 وقت نهائيات دوري NBA بين فريق كليفلاند كافاليرز الذي كان يلعب له ليبرون جيمس ضد جولدن ستيت واريورز.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم جولدن ستيت 3-1 في عدد المباريات ويتبقى له فوز واحد لحسم اللقب، وخسارة كليفلاند وليبرون جيمس.

قبل المباراة الخامسة نشر ليبرون جيمس صورة له وهو يرتدي نظارة شمسية وسماعات أذن

لكن المستحيل حدث واستطاع ليبرون جيمس قيادة فريقه للفوز بـ3 مباريات متتالية والفوز باللقب بطريقة مثيرة.

ولذلك نشر معظم لاعبي برشلونة صورة لهم وهم يقلدون ليبرون جيمس، على أمل قدرة الفريق على العودة أمام أتلتيكو مدريد والفوز في مباراة العودة، لكن ذلك لم يحدث وفاز أتلتيكو مدريد وتأهل لنصف النهائي.

برشلونة فاز بمباراة الإياب بهدفين مقابل هدف على ملعب إير رياض ميتروبوليتانو.

وتأهل أتلتيكو مدريد لنصف النهائي مستفيدا بفوزه بمباراة الذهاب على ملعب كامب نو بهدفين دون رد.

سجل ثنائية برشلونة في المباراة كل من لامين يامال وفيران توريس، بينما أحرز أديمولا لوكمان هدف أتلتيكو مدريد.

ونجح أتلتيكو مدريد في إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا. للمرة الثالثة بعد نسختي 2014 و2016.

وسيفشل برشلونة للموسم الـ 11 على التوالي في التتويج بدوري أبطال أوروبا منذ أن فاز بها لآخر مرة في موسم 2015/2016.

وعلى الرغم من التأهل إلا أن أتلتيكو مدريد قد تلقى الهزيمة على ملعبه لأول مرة بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1997.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من لامين يامال وفيران توريس وفيرمين لوبيز.

أحداث المباراة

برشلونة بدأ المباراة بقوة وأنقذ خوان موسو فرصة الهدف الأول ببعد 30 ثانية فقط بتسديدة من لامين يامال.

وبالدقيقة الرابعة سجل لامين يامال الهدف الأول مستغلا خطأ فادح من كليمون لونجليه.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصة التعادل من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 21.

وبعد دقيقتين فقط أضاف فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة مستغلا تمريرة من داني أولمو لينفرد ويسدد بقوة في الشباك.

وكاد فيرمين لوبيز أن يضيف الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة برأسية ولكن موسو تألق وتصدى لها.

وبالدقيقة 30 سجل لوكمان هدف أتلتيكو مدريد الأول بعد تمريرة من ماركوس لورينتي أمام المرمى ليعيد التقدم لفريقه بالنتيجة الإجمالية.

وأهدر فيران توريس فرصة الهدف الثالث بعد تألق جديد من موسو بالقديقة 41.

وفي الشوط الثاني كاد لوكمان أن يسجل الهدف الثاني لأتلتيكو بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وسجل برشلونة الهدف الثالث عن طريق فيران توريس بالدقيقة 55 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وتألق جوان جارسيا وأبقى برشلونة في المباراة بالدقيقة 73 بعد تسديدة من روبن لو نورماند من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم ورقة حمراء لإريك جارسيا مدافع برشلونة بالدقيقة 79 لعرقلة ألكسندر سورلوث المنفرد بالمرمى.

وأهدر نيكولاس جونزاليس فرصة قتل المباراة بالدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وكاد أراوخو أن يسجل برأسية في الدقيقة 96 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.