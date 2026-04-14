بثلاثية في تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:08
كتب : FilGoal
حجز فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفاز شباب الأهلي دبي على تراكتور 3-0 ضمن ثمن نهائي المسابقة.
وحجز شباب الأهلي دبي مقعدا في ربع النهائي بالفوز على تراكتور في المباراة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.
وسجل يوري سيزا هدف الفريق الإماراتي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 79 أحرز سعيد عزت اللهي الهدف الثاني مستغلاً تمريرة رائعة من محمد المنصوري.
وتمكن البديل ماتيوس ليما من تسجيل الهدف الثالث لنادي شباب الأهلي دبي في الدقيقة 90+8.
وسيواجه شباب الأهلي دبي بذلك في الدور ربع النهائي فريق بوريرام التايلاندي.
