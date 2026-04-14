بثلاثية في تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

شباب الأهلي دبي - تراكتور

حجز فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز شباب الأهلي دبي على تراكتور 3-0 ضمن ثمن نهائي المسابقة.

وحجز شباب الأهلي دبي مقعدا في ربع النهائي بالفوز على تراكتور في المباراة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة

وسجل يوري سيزا هدف الفريق الإماراتي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 79 أحرز سعيد عزت اللهي الهدف الثاني مستغلاً تمريرة رائعة من محمد المنصوري.

وتمكن البديل ماتيوس ليما من تسجيل الهدف الثالث لنادي شباب الأهلي دبي في الدقيقة 90+8.

وسيواجه شباب الأهلي دبي بذلك في الدور ربع النهائي فريق بوريرام التايلاندي.

بهدف فابينيو القاتل.. اتحاد جدة يقصي الوحدة الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة إنزاجي: لا نستحق الخسارة من السد.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي رئيس الهلال: خسارتنا من السد ليست بسبب التحكيم.. وحق الجمهور انتقاد إنزاجي مانشيني: مواجهة الهلال كانت صعبة للغاية.. ونسعى لاستعادة اللياقة البدنية قبل مواجهة فيسيل إقصاء الهلال ليس الفرحة الوحيدة.. السد يتوج بالدوري القطري بعد خسارة الشمال زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة يايسلة: عدم انتظام بعض اللاعبين في التدريبات أدى للإجهاد ضد الدحيل
كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة 12 دقيقة | كرة يد
ديمبيلي: نأمل في تكرار إنجاز الموسم الماضي.. ومواجهة ليفربول كانت صعبة في الشوط الثاني 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
gaming - اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية 29 دقيقة | Gamers
سيميوني: أفضل طريقة لمواجهة برشلونة هي الهجوم.. ولا يهمني منافسنا في نصف النهائي 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوكمان: قاتلنا حتى تأهلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال 45 دقيقة | الدوري الإسباني
فليك: نشعر بخيبة أمل.. ولكن علينا أن نعود من جديد 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار 52 دقيقة | كرة طائرة
سلوت: حصلنا على أقل مما نستحق ضد باريس.. وإصابة إيكيتيكي لا تبدو جيدة 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا
