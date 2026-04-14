ليلة صلاح الأخيرة في دوري الأبطال؟.. باريس إلى نصف النهائي بثنائية مكررة أمام ليفربول

كرر باريس سان جيرمان فوزه أمام ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد.

وفاز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما عثمان ديمبيلي في الدقيقتين 72، و90+1.

وحقق باريس الفوز ذهابا في العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين، ليتأهل بعد الفوز في مجموع المباراتين بثلاثية.

ولم يتواجد محمد صلاح أساسيا في تشكيل المباراة على غرار مباراة الذهاب، قبل أن يحل بديلا في الدقيقة 28 اضطراريا بعد إصابة هوجو إيكيتيكي.

وأعلن صلاح رحيله بنهاية الموسم من ليفربول بعد 9 مواسم قضاهم داخل جدران أنفيلد.

ونجح لاعبو باريس سان جيرمان في تجاوز إحباط مباراة الذهاب، ليكرروا الفوز إيابا خارج ملعبهم بنفس النتيجة.

وخرج لاعبو باريس سان جيرمان بعد الفوز ذهابا بهدفين نظيفين، ليعبروا عن إحباطهم لعدم زيادة حصيلة الأهداف بعدما سيطروا على تفاصيل المباراة ولكن اكتفوا بهدفين.

وأطاح باريس سان جيرمان بليفربول الموسم الماضي في الملحق المؤهل لثمن النهائي، قبل أن ينجح في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

باريس الموسم الماضي حقق الفوز بركلات الترجيح بعد الفوز على ملعب أنفيلد بهدف، فيما فاز ليفربول على ملعب بارك دي برانس بهدف خارج أرضه.

وخرج ليفربول من الموسم الحالي دون بطولات، بعد وداعه لبطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد.

كما فقد فرصته في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد ابتعاد أرسنال المتصدر بفارق 18 نقطة أمام ليفربول الخامس قبل 6 جولات من النهاية.

التشكيل:

ليفربول

جورجيو مامارداشفيلي - جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ - أليكسيك ماك أليستر - ألكسندر إيزاك - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

باريس سان جيرمان

ماتفي سافونوف - أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش - زائير إيمري - فيتينا - جواو نيفيز - ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من باريس سان جيرمان، وأنقذ الحارس ماماردشفيلي مرماه في الدقيقة 8 قبل لحاق كفارتسخيليا المنفرد بالمرمى بالكرة، لترتد إلى ديمبيلي الذي سدد في المرمى ولكن حارس ليفربول أبعدها بقبضة يده.

وتعرض إيكيتيكي لإصابة دون التحام مع أحد ليسقط ويخرج على نقالة في الدقيقة 28، ويحل صلاح بدلا منه.

وبمجرد نزول صلاح، لعب كرة عرضية خطيرة تابعها كيركيز ولكن حارس باريس يتألق، ليبعدها ماركينيوس قبل تدخل فان دايك لتتحول الكرة إلى ركنية.

وأجرى باريس تبديلا اضطراريا في الدقيقة 38 بخروج نونو مينديش للإصابة ونزول لوكاس هيرنانديز بدلا منه.

وتدخل كوناتي وأبعد فرصة خطيرة لباريس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وطالب صلاح بخطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45 بعد خطأ من باتشو، ولكن مدافع باريس تدخل قوة ليسقط صلاح مطالبا بخطأ ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ونال ماك أليستر بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تدخل قوي ضد جواو نيفيز، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أرني سلوت تبديلين بنزول كودي جاكبو وجو جوميز بدلا من جيريمي فريمبونج وألكسندر إيزاك.

فيما أجرى باريس تبديلا اضطراريا جديدا في الدقيقة 52 بخروج ديزيري دوي للإصابة ونزول باركولا بدلا منه.

حاول ليفربول الضغط من أجل التقدم وتقليص فارق هدفي الذهاب، فسدد جرافينبيرخ بعيدا عن المرمى في الدقيقة 54.

ولعب صلاح كرة عرضية إلى كيركيز في الدقيقة 57 سددها ظهير الريدز ضعيفة بجوار القائم.

ونال ليفربول ضربة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة باتشو لـ ماك أليستر داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو.

أجرى بعدها سلوت تبديلا هجوميا بنزول ريو نجوموها بدلا من جو جوميز الذي حل بديلا في الشوط الثاني.

وعلى عكس سير المباراة، نجح عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف التقدم لباريس في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليقضي على آمال الريدز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نجح عثمان ديمبيلي في إضافة الهدف الثاني بعد انفراد تام بالحارس.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بفوز باريس سان جيرمان بثنائية ليكرر نفس نتيجة الذهاب.