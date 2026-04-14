كهرباء الإسماعيلية يخطف تعادلا مثيرا مع الإسماعيلي في صراع الهبوط

خطف كهرباء الإسماعيلية تعادلا مثيرا مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري، في مجموعة الهروب من الهبوط.

وأقيمت المباراة على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 14 ويظل في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ووصل كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 20 في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط أيضا.

شهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما سجل الإسماعيلي هدفين ولم يحتسبهما الحكم.

سجل الإسماعيلي هدف التقدم في الدقيقة 20 عن طريق أنور عبد السلام، قبل أن يلغيه الحكم بعد العودة للفيديو بسبب التسلل.

ومرة أخرى سجل الإسماعيلي هدفا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق نفس اللاعب أنور عبد السلام، ومجددا ألغاه الحكم بسبب خطأ ضد مدافع كهرباء الإسماعيلية.

وأخيرا نجح الإسماعيلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 57 عن طريق عبد الكريم مصطفى.

وتوقف اللعب لمراجعة الهدف في الفيديو، ليؤكد الحكم عليه ويحتسبه هذه المرة.

لكن كهرباء الإسماعيلية أبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 89 بضربة رأسية من البديل عمر السعيد.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

