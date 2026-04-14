القسم الثاني - مجموعة الصعيد.. الألومنيوم يواصل انتصاراته والمقاصة يفوز برباعية

واصل نادي الألومنيوم انتصاراته ضمن منافسات مجموعة الصعيد لدوري القسم الثاني "ب".

وتنقسم منافسات القسم الثاني إلى 3 مجموعات (القاهرة والصعيد وبحري) وتنقسم كل مجموعة منهما إلى مجموعتين (أ وب).

وتأهل 3 فرق من المجموعات الثلاثة إلى دوري المحترفين.

وفاز الألومنيوم على المدينة 2-1 ضمن نتائج مباريات المجموعة الأولى "أ" لدوري القسم الثاني ب.

فيما فاز النصر للتعدين على شباب سوهاج بنتيجة 3-1، وخسر نادي طهطا أمام سوهاج بهدف دون رد.

وفاز نادي الأقصر على مكادي بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل نادي شباب قنا امام إدفو بهدفين مقابل هدفين.

وبالنتيجة ذاتها تعادل نادي المراغة ضد فقط، فيما فاز قوص على البداري بهدفين مقابل هدف.

وجاءت نتائج المجموعة الأولى "أ" كالتالي:

التعدين 3-1 مركز شباب سوهاج

الأقصر 2-1 مكادي

سوهاج 1-0 طهطا

الألومنيوم 2-1 المدينة المنورة

شبان قنا 2-2 ادفو

المراغة 2-2 قفط

قوص 2-1 البداري.

المجموعة الأولى "ب"

وتشهد صدارة المجموعة الأولى "ب" منافسة شرسة بين تيم اف سي المتصدر برصيد 52 نقطة، والمنيا صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

وتعادل الإعلامين أمام الفيوم سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة الأولى "ب".

وحقق مصر المقاصة فوزا عريضا على تليفونات بني سويف بنتيجة 4-0.

وفاز ناصر الفكرية على سيلا بنتيجة 3-0، بينما تعادل بني مزار أمام جولدن جيت بهدف لكل فريق.

وتعادل كسكادا أمام المنيا بهدف لكل فريق، وفاز نجوم مصر على ملوي 5-2.

واكتسح تيم إف سي منافسه طامية بنتيجة 10-0 ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

وجاءت النتائج كالتالي:

سيلا 0-3 ناصرالفكرية

الاعلاميين 0-0 الفيوم

بني مزار 1-10جولدن جيت

كسكادا 1-1 المنيا

تيم 4-0 طامية

التليفونات 0-4 مصرللمقاصة

ملوي 2-5 نجوم مصر.