انتهت في أبطال أوروبا - ليفربول (0)-(2) باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان، على ملعب أنفيلد، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، في تكرار لما حدث في مواجهة الذهاب.

وكانت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من بايرن ميونيخ وريال مدريد.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة من خلال الضغط هنا

-------------------------

نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان 2-0.

ق 90+1: جووووول عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بعد انفراده بالحارس.

ق 72: جووووول أول لباريس سان جيرمان بتسديدة رائعة من عثمان ديمبيلي من خارج منطقة الجزاء.

ق 67: خروج جوميز الذي حل بديلا مع بداية الشوط الثاني، ونزول ريو بدلا منه.

ق 66: إلغاء ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 64: ضربة جزاء لصالح ليفربول بعد سقوط ماك أليستر داخل منطقة الجزاء إثر تدخل من باتشو.

ق 59: هجمة مرتدة لباريس سان جيرمان أهدرها كفارتسخيليا أمام المرمى، ولكن احتسبها الحكم تسلل ضد باركولا

ق 57: كرة عرضية رائعة من صلاح إلى كيركيز داخل منطقة الجزاء ولكن الظهير المجري سددها ضعيفة بجوار القائم.

ق 54: تسديدة من جرافينبيرخ من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى

ق 52: تبديل اضطراري ثاني لباريس سان جيرمان بخروج ديزيري دوي ونزول باركولا بدلا منه.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني بنزول كودي جاكبو وجو جوميز بدلا من جيريمي فريمبونج وألكسندر إيزاك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+1: بطاقة صفراء لـ ماك أليستر بعد تدخل قوي ضد جواو نيفيز.

ق 45: محمد صلاح يستخلص الكرة بعد خطأ من باتشو ولكن مدافع باريس تدخل قوة ليسقط صلاح مطالبا بخطأ ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ق 43: كوناتي يتدخل لينقذ ويبعد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء.

ق 38: تبديل اضطراري بخروج نونو مينديش للإصابة ونزول لوكاس هيرنانديز بدلا منه

ق 30: فرصة خطيرة لليفربول بعد كرة عرضية من صلاح تابعها كيركيز ولكن حارس باريس يتألق، ليبعدها ماركينيوس قبل تدخل فان دايك لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 28: إصابة إيكيتيكي دون التحام مع أحد وخروجه على نقالة.. وصلاح يسعد للنزول

ق 8: الحارس ماماردشفيلي ينقذ مرماه من فرصة خطيرة قبل لحاق كفارتسخيليا بالكرة، لترتد إلى ديمبيلي الذي سدد في المرمى ولكن حارس ليفربول أبعدها بقبضة يده.

بداية المباراة