انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة

ق96. أراوخو يهدر برأسية في الوقت القاتل.

ق85. فرصة قتل المباراة تضيع من نيكولاس جونزاليس.

ق79. بطاااقة حمراء لإريك جارسيا بعد إعاقة سورلوث المنفرد.

ق75. سورلوث يشارك بدلا من جريزمان.

ق73. الجوان جارسيا يتألق ويبقي برشلونة في المباراة.

ق56. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق55. جووووول ثالث لبرشلونة عن طريق فيران توريس.

ق52. تسديدة خطيرة من لوكمان بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. فرصة الثالث تضيع من فيران توريس.

ق30. جووووول أول لأتلتيكو مدريد عن طريق لوكمان بعد تمريرة من جوليانو سيميوني أمام المرمى.

ق25. إصابة قوية لفيرمين لوبيز في أنفه بعد اصطدامه بحارس مرمى أتلتيكو مدريد.

ق23. جوووول الثاااني لبرشلونة عن طريق فيران توريس.

ق21. فرصة التعادل تضيع من جريزمان.

ق4. جووووول بعد خطأ فادح من مدافع اتلتيكو مدريد استغله لامين يامال وسجل الأول.

ق1. خوان موسو يمنع فرصة تسجيل الأول من لامين بعد 30 ثانية فقط.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل