تشكيل باريس سان جيرمان - ثلاثي هجومي أمام ليفربول.. وحكيمي أساسي
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 20:23
كتب : FilGoal
يقود أشرف حكيمي تشكيل نادي باريس سان جيرمان الأساسي في مواجهة ليفربول.
ويحل سان جيرمان ضيفا على ليفربول ضمن إياب ربع نهائي أبطال أوروبا بعدما حسم الذهاب بهدفين دون رد.
حراسة المرمى: ماتفي سافونوف
الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش
الوسط: زائير إيمري - فيتينا - جواو نيفيز
الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا
وعلى مقاعد البدلاء: لوكاس شوفالييه - ريناتو مارين - لوكاس بيرالدو - إيليا زابارني - جونكالو راموس - كانج لي ان - لوكاس هيرنانديز - سيني مايولو - درو فرنانديز - إبراهيم مباي.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد.
