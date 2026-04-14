القسم الثاني - مجموعة القاهرة.. النصر يواصل الصدارة وبورفؤاد يفوز بثمانية أهداف

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 20:09

كتب : رضا السنباطي

دوري القسم الثاني

واصل نادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الثانية "مجموعة القاهرة" بمنافسات دوري القسم الثاني "ب".

وتنقسم منافسات القسم الثاني إلى 3 مجموعات (القاهرة والصعيد وبحري) وتنقسم كل مجموعة منهما إلى مجموعتين (أ وب).

وتأهل 3 فرق من المجموعات الثلاثة إلى دوري المحترفين.

وتضم المجموعة الأولى فرق منطقة الصعيد، فيما تضم المجموعة الثانية فرق مجموعة القاهرة، بينما تاتي فرق بحري في المجموعة الثالثة.

وواصل النصر صدارة المجموعة الثانية "أ" برصيد 51 نقطة بالفوز على حلوان بنتيجة 3-1.

وخسر بنها أمام الشمس بنتيجة 3-0، فيما فاز جمهورية شبين على سرس الليان بهدفين مقابل هدف.

وحقق نادي الشرطة انتصارا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف، فيما فاز دياموند على مصر للتأمين بنتيجة 3-1.

وفاز نادي القناطر الخيرية على مستقبل سبورت بهدفين دون رد.

وتختتم مباريات المجموعة الثانية "أ" بمواجهة إيسترن كومباني ضد جي كلوب، غدا الأربعاء.

المجموعة الثانية "ب"

وفي منافسات المجموعة الثانية "ب"، فاز نادي بورفؤاد على مركز شباب النجوم بنتيجة 8-0 ليواصل الصدارة برصيد 59 نقطة.

وتعادل نادي نجمة سيناء ضد النصر بالعريش سلبيا بدون أهداف.

وفاز نادي الشرقية على القزازين بهدفين دون رد، فيما فاز العبور على المريخ بهدف دون رد.

واكتسح فريق قرية عامر نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 6-0، فيما خسر رع على يد الزرقا بهدف دون رد.

وفاز الرباط والأنوار على منتخب السويس بنتيجة 2-1 في ختام مباريات المجموعة.

