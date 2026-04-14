تشكيل دوري الأبطال - جارسيا يعوض كوبارسي في دفاع برشلونة.. وأتلتيكو بالفريق المعتاد

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 20:02

كتب : FilGoal

روبين لو نورماند - أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

دفع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بـ إريك جارسيا في دفاع فريقه لتعويض غياب باو كوبارسي.

ويلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب واندا ميترو بوليتانو.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد.

مؤتمر أربيلوا" كل شخص في ريال مدريد يؤمن بقدرتنا على العودة ضد بايرن

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - جيرارد مارتين - كانسيلو

الوسط: بيدري - جافي - داني أولمو

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - فيرمن لوبيز

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: ناويل مولينا - روبين لو نورمان - كليمنت لونجليه - ماتيو روجيري

الوسط: جوليانو سيميوني - ماركوس ليورنتي - كوكي - أديمولا لوكمان

الهجوم: أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد لابورتا: ما حدث من التحكيم عار وسنتقدم بشكوى جديدة بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة موسو: الحديث عن سرقة برشلونة هو جنون.. وفيرمين هو من اصطدم بي
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي 7 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الترجي قبل مواجهة صنداونز المصيرية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري حال عدم تنفيذ طلباته 32 دقيقة | الدوري المصري
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي 55 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
مانشيني: هزمنا أفضل فريق في آسيا.. وتنتظرنا مواجهة حاسمة ساعة | آسيا
