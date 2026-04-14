تشكيل دوري الأبطال - جارسيا يعوض كوبارسي في دفاع برشلونة.. وأتلتيكو بالفريق المعتاد
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 20:02
كتب : FilGoal
دفع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بـ إريك جارسيا في دفاع فريقه لتعويض غياب باو كوبارسي.
ويلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب واندا ميترو بوليتانو.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا
الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - جيرارد مارتين - كانسيلو
الوسط: بيدري - جافي - داني أولمو
الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - فيرمن لوبيز
بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: خوان موسو
الدفاع: ناويل مولينا - روبين لو نورمان - كليمنت لونجليه - ماتيو روجيري
الوسط: جوليانو سيميوني - ماركوس ليورنتي - كوكي - أديمولا لوكمان
الهجوم: أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز