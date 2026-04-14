تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وعودة إيزاك لمواجهة سان جيرمان

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد وست هام

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد باريس سان جيرمان.

ويلتقي ليفربول مع باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ ألكسنر إيزاك بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ - أليكسيك ماك أليستر.

الهجوم: ألكسندر إيزاك - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء.

