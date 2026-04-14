تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وعودة إيزاك لمواجهة سان جيرمان
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:46
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد باريس سان جيرمان.
ويلتقي ليفربول مع باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.
ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ ألكسنر إيزاك بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جورجيو مامارداشفيلي.
الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.
الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ - أليكسيك ماك أليستر.
الهجوم: ألكسندر إيزاك - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء.
نرشح لكم
بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح رافينيا يعتذر عن تصرفاته عقب لقاء أتليتكو مدريد لابورتا: ما حدث من التحكيم عار وسنتقدم بشكوى جديدة بعد توديع دوري الأبطال.. لامين يامال يعد جماهير برشلونة بتحقيق اللقب يوما ما إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة ليفاندوفسكي: قدمنا كل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد.. وهذه ليست النهاية التي حلمنا بها كوناتي: الخسارة من باريس سان جيرمان نتيجة غير عادلة موسو: الحديث عن سرقة برشلونة هو جنون.. وفيرمين هو من اصطدم بي