انتهت الدوري المصري - الكهرباء (1)-(1) الإسماعيلي.. تعادل جديد للدراويش
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.
نهاية المباراة بالتعادل
ق 90: جووووول عمر السعيد والتعادل بضربة رأسية
ق 57: جووووول عبد الكريم مصطفى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+8: إلغاء الهدف بسبب مخالفة
ق 40+5: جوووووووووول
ق 24: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 20: جوووول الأول للإسماعيلي
انطلاق المباراة
خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل اجتماعه لمناقشة أحداث الأسبوع الأخير نهاية الأزمة.. غنام محمد يعتذر لحكم مباراة مودرن والجونة مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته مباراة بدأت في غياب الجهاز الفني.. تعادل سلبي "معتاد" يحسم مواجهة مودرن والجونة لبدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل في استاد المصري وزارة الرياضة: تنفيذ خطة لترشيد استخدام الطاقة في الأندية ومراكز الشباب إصابة مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن والجونة واستبداله "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن